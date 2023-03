Una «foresta» urbana farà respirare Brescia

Dall’autunno del 2025 Brescia avrà una foresta urbana di quasi 20 ettari e 44 mila piante lungo la tangenziale sud. Sarà uno strumento per mitigare l’inquinamento da polveri sottili prodotto dalla trafficatissima arteria e rendere più pulita l’aria di Brescia. Ed è solo la Fase 1, che interessa aree pubbliche di proprietà del Comune e della Provincia. La Fase 2 cadrà su siti privati piccoli e grandi, già inseriti in Pgt per far scattare il vincolo di esproprio, e completerà il corridoio verde. Ma qui i tempi saranno più lunghi. I primi 20 ettari (19.33 per l’esattezza), 18 dei quali boscati, dispongono già di un progetto esecutivo da 3,8 milioni, parte dei 5 milioni di fondi residui messi a disposizione dall’Accordo di programma quadro «Riqualificazione e potenziamento del sistema autostradale e della grande viabilità della Regione Lombardia» sottoscritto nell’aprile 2000 con ministeri dei Lavori pubblici e del tesoro, Regione, Anas e Provincia (il resto non è escluso che venga utilizzato per la fase successiva).

La gara può essere avviata subito e le prime piantumazioni dovrebbero scattare in autunno per completarsi in due anni

«E’ un progetto che abbiamo auspicato, voluto e inseguito, perché riteniamo di primario interesse ampliare le reti di mitigazione come abbiamo fatto con l’estensione del Parco delle Colline, il Parco delle Cave e l’ampliamento dell’area agricola a Sud», sottolinea il sindaco Emilio Del Bono, subito dopo la Giunta che ha dato il via libera al progetto esecutivo preparato dalla Provincia. Con lui, ieri in Loggia, gli assessori Federico Manzoni (Mobilità), Fabio Capra (Ambiente), Michela Tiboni (Urbanistica), il responsabile del Settore Verde, Graziano Lazzaroni.

Dopo quasi 15 anni, dunque, i soldi disponibili vengono utilizzarti e il progetto si appresta a diventare realtà. Dal 2000 la Via per la terza corsia della tangenziale sud ha imposto la mitigazione con i 5 milioni stanziati. Ma «non era nelle priorità delle diverse Giunte succedute in Broletto», dice Manzoni, che assicura di aver saputo «casualmente» del finanziamento a fine 2019 e da allora «sono iniziati pressing e collaborazione per sbloccare la situazione» fino alla firma del protocollo d’intesa nel gennaio scorso. I due enti hanno condiviso che la forestazione fosse il più possibile lineare ed estesa e sono andati oltre le tre corsie, dall’intersezione delle tangenziali Sud e Ovest fino a Buffalora. Nel settembre 2020 il Broletto ha incaricato della progettazione la sua società Centro Padane. Dei 20 ettari, 8 sono della Provincia e quasi 13 del Comune, includendo i 5 ettari ceduti in anticipo dalla fondazione Comunità bresciana nell’ambito della convenzione urbanistica Fatebenefratelli. «Per dare attuazione a una visione strategica il Pgt passa attraverso accordi e concertazioni», commenta Tiboni.

Le aree private

Quanto alle aree private della Fase 2, sono già individuate, la progettazione è in corso e nelle previsioni del sindaco «fra 3 o 4 anni porteranno altri 50 mila alberi, con un’operazione imponente che rilancia sul futuro con nuovi parchi alla ex Caffaro». Per ora è certo che a partire dall’autunno si piantumeranno 6 degli 8 lotti subito disponibili, con piantine forestali certificate e fornite dal vivaio regionale Ersaf. Oltre ai due anni per la messa a dimora, il progetto ne include tre di manutenzioni successive (sfalcio, irrigazioni, concimazioni) e un diradamento tra il quinto e sesto anno. Dopo 8 anni le aree verranno riconsegnate al Comune.

Cosa verrà piantumato

La scelta è stata di variare il più possibile le essenze, in modo da garantire una maggiore resistenza a siccità e condizioni avverse. Verranno piantumati carpini, querce, olmi, pruni, aceri, frassini e tutta una serie di arbusti, con impianto sinusoidale per rendere l’effetto bosco. Tutto mentre il candidato sindaco del centrodestra Fabio Rolfi attacca sui tempi: «Mancano due mesi alle elezioni e si annuncia che a ottobre saranno messe a dimora le prime piante lungo la tangenziale sud attese da decenni. Gli anni persi? Sempre colpa degli altri. L’ambiente e la salute dei bresciani meritano maggior serietà».•.