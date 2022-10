Una graphic novel per ricordare il generale Dalla Chiesa

In occasione del 40° anniversario dell'uccisione del Generale di Corpo d'Armata Carlo Alberto Dalla Chiesa, è stata presentata una graphic novel commemorativa, intitolata "Le stelle di Dora". È in corso la distribuzione, a cura dei comandi territoriali dei carabinieri, di una copia dell'opera alle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. Le prime copie sono state già distribuite anche in provincia di Brescia.

Il racconto della vita, delle battaglie, delle lettere private

Carlo Alberto dalla Chiesa fu ucciso a Palermo, in via Carini, il 3 settembre 1982 insieme alla giovane moglie Emmanuela Setti Carraro. La graphic novel ricorda la sua vita e le sue battaglie, contro i nazisti nelle Marche, contro la mafia in Sicilia, contro le Brigate Rosse, fino alla tragica fine. Le stelle di Dora racconta anche la sua vita familiare, attraverso le lettere private che scrisse per tutta la vita alla prima moglie Dora. L'opera è stata realizzata da Ciaj Rocchi e Matteo Demonte, in collaborazione con lo Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri che ha aperto i suoi archivi, e con i figli del generale Dalla Chiesa.