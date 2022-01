Una «Safety Car» per la Fiom: tappa a Brescia della campagna sull'automotive

Raddoppiate le ore di cassa integrazione nel 2021 negli stabilimenti automotive: a fine novembre sono arrivate a quasi 60 milioni. Ad annunciarlo è la Fiom che lancia la campagna "Safety Car". Delegati attivi in tutte le regioni e assemblee nelle fabbriche «per un percorso unitario di mobilitazione nazionale, affinché il settore possa continuare a garantire un futuro occupazionale e industriale nel

Paese». Il primo è stato oggi a Firenze, giovedì 20 gennaio la campagna prosegue in Lombardia e farà tappa proprio a Brescia e in Abruzzo, e il 21 in Puglia.

«Con lo sblocco dei licenziamenti l’indotto automotive, che occupa circa 163mila lavoratori, è stato il più colpito come dimostrano i casi Gianetti Ruote, Gkn, Timken, Speedline, Caterpillar» spiegano Michele De Palma segretario nazionale Fiom e Simone Marinelli, coordinatore nazionale automotive (ricordiamo che la Gianetti ha una sede anche a Carpenedolo e la Timken a Villa Carcina, in provincia di Brescia). La Fiom chiede al governo «un Piano Straordinario di investimenti e strumenti per la trasformazione industriale e l’innovazione, il rilancio della ricerca, sostegni alla domanda privilegiando i redditi più bassi e il rinnovo delle flotte pubbliche, la salvaguardia, la crescita e la rigenerazione dell’occupazione».