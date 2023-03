San Filippo Spa nel mirino di Lega e Forza Italia: "Uso improprio auto aziendali"

La partecipata del Comune che gestisce gli impianti sportivi cittadini viene accusata da alcuni esponenti del centrodestra bresciano di "cattiva gestione delle risorse", in particolare per le spese di noleggio delle auto aziendali, utilizzate "non solo per scopi lavorativi", e per gli affitti da riscuotere da alcune società sportive

Nuova puntata del caso della San Filippo spa, la società che gestisce gli impianti sportivi cittadini. Ad attaccare sono Lega e Forza Italia che mettono nel mirino le spese di noleggio delle auto aziendali e l’uso che ne viene fatto, a loro parere, almeno per una di queste, «molto improprio». Leghisti e forzisti si sono ritrovati davanti alla sede della società comunale, mentre all’interno si svolgeva il Cda con sul tavolo la posizione del direttore rispetto ad alcuni contratti di locazione.

Le accuse

Per i due partiti che sostengono Rolfi c’è una ulteriore criticità, appunto quella delle 4 auto noleggiate «teoricamente per muoversi in città tra un impianto sportivo e l’altro». In realtà, hanno sostenuto, «non solo per questo». Prima di tutto, per Michele Maggi, segretario cittadino del Carroccio c’è un problema di opportunità: «La San Filippo ha chiuso il bilancio 2020 con un passivo di oltre 380 mila euro e costretto il Comune a intervenire: recente, dell’ottobre scorso, una delibera a favore della società di poco meno di 234 mila euro. Ciononostante sono stati rinnovati i noleggi annuali delle automobili per 118 mila euro l’anno, senza contare altri 30 mila tra carburante, parcheggi e pedaggi autostradali, benché due delle quattro auto siano ibride». Secondo Maggi, Simona Bordonali e Massimo Tacconi oltre a Paola Vilardi (Forza Italia), anche sulla tipologia delle auto c’è molto da dire. «Una Bmw serie 3 ibrida, una Audi A3 ibrida, una Renault Scenic e una Opel Granland: auto che vanno da un minimo di 30 mila euro agli oltre 50 mila della Bmw. In poche parole, non si è badato a spese». Sulla Bmw dall’accesso agli atti sono emersi anche altri aspetti su cui Lega e Fi chiedono chiarezza, come «la chiediamo sulla questione delle locazioni», dice Vilardi. «La Bmw - continua Maggi - è nella disponibilità del direttore. I ticket autostradali rivelano che sia stata utilizzata in date che fanno pensare che il lavoro non c’entri nulla: viaggi sostenuti nel weekend oppure a Ferragosto e verso mete come la Liguria o il Trentino Alto Adige». Secondo i sostenitori di Rolfi, le responsabilità «sono anche di chi doveva controllare, come il presidente Giorgio Lamberti, né si può chiamare fuori il sindaco Del Bono che aveva la delega allo Sport, e l’assessore Federico Manzoni che ha quella alle società partecipate. Dove erano queste persone?».

La reazione

Il centrosinistra non entra nello specifico degli attacchi arrivati da destra, ma sottolinea, con Lorenzo Cinquepalmi a nome della coalizione, un aspetto «singolare». E cioè che «venga omesso che il più grosso debitore della San Filippo, quello che contribuisce alla crisi di liquidità in misura maggiore è la Europa Sporting Club, società del marito di quella Nini Ferrari che si candida con Fratelli d’Italia e che Rolfi vorrebbe sua vicesindaca. ESC non solo non paga ma non rescinde il contratto. Rolfi fa finta di non saperlo, così come cerca di far dimenticarte di essere della Lega per disconnettersi dalla stagione pessima, per la città, quando la Lega governava e lui era vicesindaco». Una doppia ipocrisia secondo il segretario del Psi, «attaccarsi all’uso delle auto ignorando volutamente il problema vero che è il maxidebito non pagato solo perchè di mezzo c’è una propria candidata e far finta di non c’entrare nulla con i danni fatti 10 anni fa». •.