Resta stabile l’andamento dei contagi a Brescia. Erano 12 l’altro ieri, se ne sono registrati 10 nelle ultime 24 ore. Continua il trend a zero decessi. In Lombardia con 35.845 tamponi effettuati, sono 136 i nuovi positivi e due i decessi. Il tasso di positività è stabile allo 0.3%. Scendono a 49 i ricoveri in terapia intensiva (-2), e calano anche i posti letto occupati negli altri reparti (-17, 201). La pandemia ha messo il freno, ma con la variante Delta in agguato resta alta la guardia così come la necessità di implementare la campagna vaccinale. Sono infatti state previste dall’Asst Spedali Civili due sessioni straordinarie con vaccino a dose unica Johnson & Johnson, ad accesso libero per gli over 60. Sarà possibile essere vaccinati, senza prenotazione, e indipendentemente dal Comune di residenza, presentandosi all’hub in via Caprera domenica dalle 9 alle 13 e mercoledì 14 dalle 19 alle 21. (...)

