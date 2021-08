«Vaccinati in farmacia. Qui c'è più tranquillità»

È un momento storico per la farmacia Botturi di Paderno Franciacorta: da ieri qui è possibile vaccinarsi. Cinque persone sono arrivate dalle 9 alle 11 di mattina per ricevere la dose unica del vaccino Johnson&Johnson: «Siamo davvero emozionate - ha confessato Chiara Botturi, direttore sanitario - vogliamo adoperarci per uscire da questa situazione il prima possibile. Per il bene di tutti». La memoria della fase più drammatica della pandemia è ancora viva: «È stata tragica, soprattutto all'inizio - racconta Alessandra Papetti, collega di Botturi -. Ricordo la carenza di ossigeno e farmaci per abbassare la febbre, le ambulanze in strada, la confusione, la paura: emotivamente è stato pesante. Abbiamo cercato di rassicurare i cittadini, raccomandando le norme sanitarie che oggi sono scontate ma allora erano una novità». L'idea di vaccinare in farmacia «nasce dalla necessità di riuscire a fare qualcosa in una situazione terribile - spiega Botturi - vogliamo mettere a disposizione la nostra professionalità. Abbiamo accolto subito la proposta di Federfarma, lanciata lo scorso agosto; in autunno sono partiti i corsi di formazione per somministrare il vaccino e per gestire il sistema informatico che permette di certificare le vaccinazioni». In Lombardia sono coinvolte 21 farmacie, circa due per provincia: nel Bresciano quella di Botturi è la prima, mentre lunedì inizierà anche la farmacia Fiorentini in via Diaz, in città. Le prenotazioni sono già tante, per ora riservate agli over 60, «ma da settembre contiamo di aprire ad altre fasce di età, quando avremo a disposizione altri vaccini» precisa Botturi. Tra le prime vaccinate in farmacia Giuliana Polonini, 63 anni, di Ospitaletto: «Sono stata costretta dal Green pass - ammette - personalmente ne avrei fatto a meno. Bere il caffè posso farlo anche al banco, il ristorante non è essenziale, ma se voglio fare due esercizi in palestra mi serve. Quindi eccomi qui». Importante anche la spinta generazionale: «Mia figlia e mio figlio, tutti e due vaccinati, hanno insistito». Più entusiasti Patrizia Mantegari e Giovanni Costa, moglie e marito, di Rovato: «Si cerca di fare di tutto per tutelare se stessi e gli altri» afferma Costa. «Abbiamo colto al volo questa opportunità - aggiunge Mantegari - c'era la possibilità di farlo anche a Chiari, ma abbiamo pensato che in farmacia fosse più tranquillo». Dopo l'iniezione, Patrizia si dichiara soddisfatta: «La dottoressa è stata gentilissima, ci ha spiegato tutto. Mi sento gratificata». L'atmosfera di familiarità che si respira in farmacia mette tutti a proprio agio: «Le persone chiedevano di poter venire a vaccinarsi ancora prima che fosse previsto - rivela Botturi - perché si fidano. Per il paziente questo è molto importante: è al di là della scienza, ha a che vedere con l'emotività».•. © RIPRODUZIONE RISERVATA