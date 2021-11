Vaccinazioni, aperte da oggi in Lombardia le prenotazioni per tutti gli over 18

Da oggi possono prenotare la terza dose di vaccino anti-Covid tutti i cittadini lombardi che hanno più di 18 anni. Ovviamente si potrà ricevere la somministrazione solo se sono trascorsi almeno 5 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. E, sempre da oggi, tutte le donne in gravidanza - o che stanno allattando - che scelgono di vaccinarsi possono accedere direttamente al Palazzo delle Scintille di Milano. In questo caso non è quindi necessaria la prenotazione.

'Negli ultimi giorni - spiega il vice-presidente regionale Letizia Moratti - ho ricevuto molti messaggi personali e ho quindi pensato che l'informazione poteva essere più utile se data collettivamente' Modalità di prenotazione: portale di Poste raggiungibile all'indirizzo www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it; il numero di telefono 800.894.545 Restano ovviamente sempre aperte le prenotazioni per il ciclo primario (1° e 2° dose).