Vaccinazioni, ora è atteso il via per i 16-29enni

Anche l'Aifa ha autorizzato Pfizer per i 12-15enni. Figliuolo: "Affidarsi ai pediatri. Le Regioni ora implementeranno gli accordi"

Prende il via ufficialmente domani l'ultimo step della campagna vaccinale, l'apertura delle prenotazioni ai giovani tra i 16 e i 29 anni. Il via potrebbe, come è ormai prassi, essere anticipato già alla serata di oggi. I canali di prenotazione sono sempre i medesimi: sul portale https://prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, oppure tramite call center (800894545), Postamat con tessera sanitaria e portalettere.

Intanto, l'Aifa ha dato ieri il via libera al vaccino Pfizer per i 12-15enni. "Sono 2,3 milioni di persone e ora dobbiamo affidarci molto al ruolo dei pediatri che possono intervenire: hanno già fatto gli accordi e ora le regioni li implementeranno», ha detto il commissario per l’emergenza Francesco Figliuolo inaugurando l’hub vaccinale nella sede di Confindustria a Roma e ribadendo che dal 3 giugno si partirà con «la vaccinazione massiva delle classi produttive, compreso il settore turistico alberghiero».