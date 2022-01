Vaccinazioni, sabato e domenica open-day per bambini under 12

Domani e domenica i bambini dai 5 agli 11 anni potranno ricevere la somministrazione del vaccino anti-Covid in libero accesso, cioè senza prenotazione, in 28 centri vaccinali su tutto il territorio della Lombardia. In particolare nel Bresciano saranno accessibili il centro vaccinale di via Morelli (sabato dalle 13 alle 19), quello di Sarezzo (domenica dalle 8 alle 19). A Poncarale, invece, dove l'hub è in via Fermi, sarà possibile vaccinarsi domenica dalle 9 alle 12 e dalle 13 alle 16. Per la zona di Asst Franciacorta il centro è quello dell'Italmark in via Brescia, a Chiari (sabato con orario 8-19 e domenica 8-14), per l'Asst Garda le vaccinazioni si terranno al polivalente di Manerbio (sabato e domenica con orario 8-20)