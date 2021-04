Vaccini, da oggi al via le prenotazioni per la fascia 75-79

Da questa mattina i cittadini di età compresa tra i 75 e i 79 anni potranno prenotarsi per il vaccino. Le somministrazioni, invece, inizieranno alle 8 di lunedì 12 aprile, data entro la quale - assicura il coordinatore della campagna Guido Bertolaso - «tutti gli over 80 avranno ricevuto la prima dose». Via via, secondo un programma definito, ma flessibile, si sbloccheranno gli appuntamenti per le altre fasce d’età. E, se tutto dovesse procedere senza problemi nella fornitura di vaccini, per il 18 luglio, o al più tardi il 20 ottobre, la popolazione lombarda potrebbe esserevaccinata. Regione Lombardia è pronta per quella che definisce la «campagna massiva», legata inevitabilmente alle dosi disponibili da qui ai prossimi mesi. Liquidata «Aria» si affida a Poste Italiane che si occuperà delle prenotazioni grazie a una piattaforma in grado di gestire grossi volumi di traffico. (...)

