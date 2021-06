Vaccini e richiami: dal 25 giugno si può cambiare la data

Scende ancora il tasso di positività in Lombardia che cala allo 0,3% (giovedì era 0,6%), il più basso della seconda ondata. Numeri che indicano la fine del tunnel e il graduale ritorno a una «normalità vigilata». Intanto l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato la Lombardia in zona bianca mentre sul fronte vaccinale, dal 25 giugno in regione «si potrà spostare l'appuntamento per la seconda dose». A confermarlo è stato il commissario per l’emergenza lombarda, Guido Bertolaso. «Ci appelliamo al buonsenso dei nostri cittadini - ha aggiunto - affinchè questo eventuale spostamento si faccia solo per una ragione importante, solo nei casi necessari. Si dovrà fare con un preavviso di sette giorni. Si potrà spostare data, ora e centro vaccinale. Sarà consentita una sola modifica». Non solo. «Fra il 19 luglio e il 5 agosto - ha poi detto Bertolaso - ci sarà l'apertura straordinaria di 100. (...)

