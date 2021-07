Vaccino agli "invisibili" al via da oggi senza prenotazione

Hanno preso il via questo pomeriggio le vaccinazioni per le persone cosiddette "invisibili", cioè senza documento alcuno. Senza bisogno di prenotazione e anonimamente, potranno ricevere il Johnson & Johnson (perché monodose) somministrato da un medico, al quale sarà possibile rivolgersi anche solo per chiedere informazioni. Una discreta coda di persone si è formata fuori dal Centro diurno l’Angolo (via Morosini 12) dove si replicherà con lo stesso orario (14-16) anche mercoledì. Al Centro diurno Progetto strada (via Lupi di Toscana 2) si può accedere martedì dalle 14 alle 16 e giovedì dalle 9 alle 11. Infine alla Mensa Menni della Caritas (via Vittorio Emanuele II 17) venerdì dalle 11 alle 13. L'iniziativa si rivolge in primis ad immigrati irregolari e senza tetto, anche se per questi ultimi a giugno c’è già stata una campagna apposita a Brescia, che mirava a raggiungere le circa persone 350 rientranti in questa categoria, secondo le stime del Comune (impossibili numeri precisi).