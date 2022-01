Vaccino, nel Bresciano è corsa alla terza dose tra i giovani

L’onda lunga della variante Omicron spinge i numeri della pandemia facendo registrare nuovi record: ieri i positivi registrati in provincia sono stati 6.444 mentre a Brescia si è registrato un nuovo decesso di un uomo di 69 anni. Da inizio gennaio gli isolamenti domiciliari sono raddoppiati passando da 20.079 dl primo dell’anno ai 42.755 di ieri. Tutto mentre i guariti censiti da Ats Brescia sono cresciuti solo di 6 mila unità da 110.427 a 116.428 nelle ultime 24 ore.

Aumenti non controllati anche per l’incidenza che in provincia ha raggiunto 2.357,9 casi ogni 100 mia abitanti e 4.202 positivi al giorno di media nell’ultima settimana. Un vero e proprio bollettino di guerra che non lascia spazio a tregue. Sono 48.808 i nuovi casi di Covid in Lombardia, rilevati da 236.276 tamponi, con un rapporto del 20% circa. Sono 66 i decessi, per un totale di 35.365 morti dall'inizio della pandemia. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola