Vaiolo delle scimmie, due nuovi casi positivi in Lombardia

Sono stati registrati due nuovi casi positivi al vaiolo delle scimmie in Lombardia. Lo comunica una nota della Regione.

Si tratta di pazienti che si sono rivolti all'Ospedale Niguarda di Milano e la cui positività è stata diagnosticata dai laboratori del San Matteo di Pavia. Entrambi i casi sono riconducibili a cluster internazionali. Entrambi i pazienti sono ora in isolamento al loro domicilio, sotto osservazione e in condizioni stabili non preoccupanti. Il primo caso lombardo positivo è stato segnalato nella serata di martedì, e altri due nella giornata di ieri.