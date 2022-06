Vaiolo delle scimmie. Parlano gli esperti: «Non c’è un allarme ma serve attenzione»

Il «vaiolo delle scimmie» è arrivato anche nel Bresciano, dopo che il primo caso nazionale confermato risale al 20 maggio e che in Lombardia sono arrivati a superare la decina. «Attenzione, ma nessun allarme» suggerisce l’infettivologo della Poliambulanza Roberto Stellini. La malattia è legata al monkeypox virus, che finora era rimasto quasi esclusivamente confinato in Africa (il primo caso umano confermato risale al 1970, nella Repubblica Democratica del Congo) ma che oggi, in seguito ad un focolaio nelle Canarie, si sta diffondendo anche da noi poiché la globalizzazione oggi ha reso vicine Wuhan e Codogno. Eppure, sebbene ciò che abbiamo vissuto con il coronavirus sia ancora negli occhi e nelle menti di tutti noi, e sebbene lo stesso Covid-19 non sia eradicato e ci attende alla prova del prossimo autunno, per il «vaiolo delle scimmie» gli scenari paiono essere molto meno drammatici. Questo virus si trasmette attraverso il contatto stretto con una persona o un animale infetto: entra nel corpo attraverso piccole lesioni sulla pelle, inalazione o membrane umide di occhi, naso o bocca. Può essere trasmesso anche con contatto diretto tra le lesioni durante le attività sessuali e pure le superfici, o indumenti, lenzuola, asciugamani, piatti, bicchieri, posate possono essere vettori di trasmissione. «Non è così contagioso come il Coronavirus – assicura Stellini – e la mortalità è molto bassa. I primi sintomi sono quelli del tipo influenzale, come febbre o mal di testa, poi dopo 24/48 ore compaiono delle vescicole simil varicella che tendono a confluire e a crostificarsi. Dopo 2/4 settimane avviene la guarigione spontanea: è una malattia autolimitante che non lascia danni permanenti». Farmaci specifici esistono in Europa e negli Stati Uniti, così come ci sono i vaccini «ma da noi non sono disponibili», aggiunge Stellini. Tuttavia il vaccino contro il vaiolo «è efficace anche contro questo virus che non è esattamente vaiolo – precisa Daniela Bosisio, immunologa dell’Università di Brescia – sono entrambi virus della stessa famiglia, ma non sono gli stessi. In ogni caso il vaccino, oltre che essere long life, cioè garantire protezione per tutta la vita, ripara anche da questa tipologia». Il vaccino contro il vaiolo è stato obbligatorio in Italia: dal 1977, anno in cui la malattia fu considerata eradicata in Europa, l’obbligo è stato sospeso e cancellato dal 1981. Quindi, in linea di massima, le persone anziane sono protette, così come gli over 50. Alla comparsa dei sintomi è necessaria «una diagnosi accurata – suggerisce Stellini – quindi la visita alla clinica delle malattie infettive tropicali dell’università di Brescia che è specializzata e che effettua due prelievi: uno da inviare al San Matteo di Pavia e uno al Sacco di Milano. Il paziente deve essere isolato, se possibile a casa, altrimenti, se insorgono complicanze in seguito ad un quadro clinico di una persona fragile, in ospedale». Anche Bosisio ribadisce la non gravità di questo virus «per le persone adulte e sane, mentre gli individui immuno-compromessi hanno più possibilità di sviluppare forme più pericolose della malattia. In ogni caso la contagiosità è diversa, inferiore, rispetto a quella del Coronavirus». Nessun allarmismo quindi. Anzi, Stellini mette in luce un aspetto positivo di questa nuova vicenda di virus: «si è dimostrato come la nostra rete di sorveglianza sia attiva e efficace, con segnalazioni immediate e reazioni adatte alla situazione». Come dire che dalla pandemia forse qualcosa abbiamo imparato.•.