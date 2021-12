La variante Omicron è "arrivata" anche nel Bresciano. L’Istituto zooprofilattico della Lombardia, con sede a Brescia, ha infatti nelle scorse ore isolato un caso di positività alla variante che in questo momento spaventa di più. Il primo caso di variante Omicron è stato individuato in una donna residente nella Bassa bresciana e che avrebbe contratto per la prima volta il Covid. A riportarlo è l'edizione bresciana del Corriere della Sera