Letta vara le liste per le Politiche 2022, ecco i nomi del Pd a Brescia

Le grandi manovre a livello nazionale da parte del Partito democratico portano le prime conseguenze certe anche a Brescia. A cominciare dai due collegi che dovrebbero consentire l'elezione di un esponente Dem: così al proporzionale alla Camera nel collegio di Brescia ci sarà Gianantonio Girelli come capolista, seguito da Miriam Cominelli, Michele Zanardi e Elena Ringhini.

Sempre per la Camera decisi i nomi per i tre collegi uninominali, con Pierluigi Mottinelli nelle valli, Roberto Rossini sulla città e Cristina Tedaldi nel collegio Bassa-Desenzano.

Per il Senato, invece, parte in seconda posizione Alfredo Bazoli nel collegio proporzionale Lombardia 3, alle spalle di Simona Malpezzi, di Cernusco sul Naviglio (Mi), attuale capogruppo del Pd in Senato (che dovrebbe però poi scegliere un seggio differente, lasciando campo libero a Bazoli, vedremo come andranno alla fine le cose); poi c'è Stefania Bonaldi, ex sindaco di Crema.