Via Ghislandi accoglie l’elisoccorso e prenota la base dei droni-taxi

Da anni, tre o quattro aree si palleggiano la destinazione di un eliporto per gli elicotteri dell’Areu. Ora finalmente è stata fatta una scelta definitiva. È l’area di via Ghislandi, in zona industriale a sud della A4. Si è dovuti passare attraverso una serie di verifiche, in tema di valutazione aeronautica, di garanzia degli spazi di volo. Ad esempio, il terreno Metra a Gussago sarebbe stato scartato proprio per questo. Alla fine, via Ghislandi è stata preferita a via Caprera (qui il tema era la bonifica delle aree) e a Gussago, ma era stata valutata anche un’area in zona Volta, nei pressi della Tangenziale. Ora, via Ghislandi di proprietà della società Siab srl, dopo l’investitura della Regione Lombardia, dovrà passare gli step urbanistici del Comune di Brescia, a cominciare dalla Valutazione d’impatto ambientale. Infine, servirà il voto di commissione e Consiglio comunale per un cambio di destinazione, visto che oggi la classificazione è agricola. (...)

