Saranno i rilievi della polizia Locale, intervenuta insieme ai Vigili del fuoco, a chiarire la dinamica dell'incidente che nel pomeriggio di lunedì 29 agosto ha coinvolto una autovettura - una Fiat 500 - in via Veneto, in città a Brescia.

L'utilitaria, condotta da una donna e su cui viaggiavano anche tre giovanissimi, è finita con le ruote all'aria all'incrocio con via Sant'Eustacchio. Nessuna delle persone è rimasta ferita in maniera grave. Due le persone trasportate in ospedale per accertamenti.