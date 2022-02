«Via Veneto, così non va bene»

Il piano di riqualificazione di via Vittorio Veneto non mette tutti d’accordo. La proposta di restyling dell’arteria principale e delle strade perpendicolari, per la quale la Giunta Del Bono si appresta a mettere sul piatto 3 milioni di euro e ad approvare a breve il progetto definitivo, non piace alla neonata Associazione Residenti di via Veneto, costituita nelle scorse settimane proprio allo scopo di mettere in evidenza le criticità agli imminenti lavori. In sintonia con le argomentazioni già espresse dai comitati di commercianti e professionisti e in polemica con il ruolo svolto dal Consiglio di quartiere di Sant’Eustacchio, i portavoce dei residenti, affiancati anche da alcuni negozianti, hanno denunciato il mancato coinvolgimento nelle decisioni prese dall’amministrazione. «Al di fuori del Cdq nessuno è stato informato per tempo sulle caratteristiche del progetto», si è lamentato Massimo Frigerio, presidente dell’Associazione. «Siamo venuti a conoscenza dei contenuti soltanto a cose fatte, in occasione dell’assemblea pubblica convocata lo scorso 2 dicembre: gli incontri preliminari di progettazione partecipata promossi al Mo.Ca. sono stati riservati a un uditorio ristretto, il quale ha potuto aggiungere ben poco e ha preso soltanto atto delle intenzioni del Comune», ha aggiunto. I rappresentanti dei residenti hanno poi manifestato preoccupazione in merito all’impatto che l’opera di rinnovamento potrebbe avere sulla viabilità interna, in particolare sull’organizzazione dei parcheggi.

Leggi anche Via Veneto si rifà il look. E sarà anche più sicura

Attualmente gli stalli di sosta sono circa 280, in parte a raso e paralleli alla strada e in parte sul marciapiede a lisca di pesce: la riqualificazione ha l’obiettivo di eliminare questi ultimi e di razionalizzare i posti auto affiancando elementi di arredo urbano e verde pubblico, inserendo più spazi riservati ai disabili e al carico e scarico, privilegiando la mobilità ciclopedonale. «Una simile prospettiva sortirà l’effetto contrario, non farà che peggiorare la qualità della vita di residenti e commercianti: molti non possiedono un garage e si troveranno ancora più in difficoltà nel cercare un buco dove mettere l’auto», ha rincarato il residente Lorenzo Spatola, il quale ha chiesto «di non mettere su un piedistallo le biciclette a discapito delle esigenze di anziani, lavoratori, attività commerciali». La risposta alle accuse mosse alla Loggia è arrivata dall’assessore Federico Manzoni, intenzionato a fare chiarezza una volta per tutte. «I signori che protestano sono stati invitati la scorsa settimana alla presentazione in anteprima della bozza del progetto definitivo», ha precisato. «Non abbiamo escluso proprio nessuno e abbiamo tenuto conto delle segnalazioni provenienti da tutte le realtà rappresentative della zona. I posti auto tolti saranno adeguatamente compensati. Ora puntiamo a partire entro l’inizio dell’estate e a restituire ai cittadini una via più bella entro la fine dell’anno». •.