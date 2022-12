Via Veneto, dubbi dei negozianti sui ristori

La Loggia ha stanziato 200 mila euro per chi subirà disagi a causa dei cantieri. Ma la somma "non sarà sufficiente per tutti" e resta un dubbio: "Saranno aggiunti o detratti dalle risorse erogate per le chiusure in pandemia?"

Dopo il primo giorno di apertura del bando in sostegno ai commercianti di via Vittorio Veneto e cominciano a storcersi i nasi dei titolari dei negozi. L’iniziativa lanciata dalla Loggia prevede lo stanziamento di 200.000 euro totali con un contributo massimo fino a 2.500 euro: l’idea promossa dal Comune nasce dal desiderio di sostenere ed in qualche modo risarcire tutti quei negozianti che, a causa dei lavori di riqualificazione della via, subiranno disagi.

Una somma non sufficiente per tutti

«Credo però che sicuramente raggiungeremo il centinaio di adesioni - commenta Barbara Borghetti presidente dell’associazione commercianti di via Veneto -. E facendo due conti i 200 mila euro non sono sufficienti per far si che tutti ottengano il contributo massimo».

Entro il 16 dicembre è necessario presentare la domanda; e, tra marche da bollo da 16 e 2 euro, diversi documenti da far produrre al commercialista quali ad esempio l’iscrizione alla camera di commercio o il codice Ateco, si aggiunge la richiesta di elencare se durante la pandemia i negozi hanno ricevuto sovvenzioni dal Comune: «Questa però è una richiesta che sinceramente ci lascia un po’ senza parole - prosegue Borghetti -. Sicuramente l’avremo richiesto tutti in quel periodo, dopotutto siamo stati costretti a rimanere chiusi per mesi e abbiamo ricevuto 600 euro. Quello che mi viene da chiedermi adesso è: vogliono detrarli? Perché in tal caso rimarrebbe una miseria dei 2.500 euro di contributo massimo a negoziante».

Infastidi dalle modifiche alla viabilità e dalle chiusure forzate

Insomma la prima giornata di adesione al bando già porta con sé diversi dubbi e lamentele solo nella lunga compilazione. Al contempo i commercianti di via Veneto cominciano ad essere infastiditi dalle continue modifiche alla viabilità nonché delle chiusure forzate a cui sono sottoposti: «Dopo i lunghi anni di covid, c’è stata A2A che ha chiuso via Ortigara per un anno e mezzo, ora arriva la riqualificazione. Per carità la via poi sarà bellissima e certamente molto più sicura e di questo siamo immensamente grati, ma nel frattempo dobbiamo riuscire a sopravvivere».

Lamentele anche per la superficie coperta dai fondi

Le lamentele si estendono infine anche alla superficie coperta dai fondi messi a disposizione dalla Loggia: «La sera di giovedì ho condiviso nella nostra chat di gruppo le informazioni in merito a questa opportunità, e al mattino seguente avevo già una delle nostre commercianti a bussare alla mia porta». Il motivo? La possibilità di richiedere il contributo è estesa non a tutti i numeri civici delle strade interessate, e in via Montenegro riceveranno il contributo solo fino al civico numero 31.

«La collega si trova al civico immediatamente successivo e teme per la sua attività», dice Borghetti. Insomma un’iniziativa importante quella promossa dal Comune ma con una partenza in chiaroscuro. La speranza dei commercianti di via Veneto rimane infatti soprattutto quella di poter mantenere vive e aperte le proprie attività ancora a lungo. •. © RIPRODUZIONE RISERVATA