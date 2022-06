Chiedono che il progetto di riqualificazione di via Veneto sia «immediatamente bloccato e profondamente ridiscusso prima di una sua eventuale attuazione» e sono tornati a ribadirlo ieri sera, durante l’assemblea pubblica organizzata dall’Associazione commercianti, artigiani e professionisti di via Veneto e dall’Associazione residenti di via Veneto e vie limitrofe. Un comitato dichiarato apartitico - ieri però erano presenti in sala alcuni esponenti del centrodestra (oltre a Giorgio Maione residente in zona, anche Massimo Tacconi, Fabio Rolfi, Michele Maggi, Fontana e Viviana Beccalossi) -, che non rifiuta in toto l’idea di cambiamento ma che vorrebbe «semplicemente una proposta condivisa attraverso veri confronti con chi vive, frequenta, abita e utilizza l’area in questione».

L’obiettivo è di «sanare una progettazione animata da posizioni ideologiche e di farlo prima che inizino i 270 giorni di cantiere e che vengano spesi 3 milioni di euro». Un incontro aperto a tutti e in relazione al quale erano stati invitati l’assessore alla Mobilità Federico Manzoni e il sindaco Emilio Del Bono, assenti, e che stasera replicheranno l’incontro (stesso luogo, stessa ora: 20.30, Opera Pavoniana). «Non si dica che quanto presentato sia frutto di una comunione di idee. E’ un’iniziativa calata dall’alto - dichiarano i rappresentanti delle associazioni Massimo Frigerio e Federica Udeschini -. La Giunta parla di progetti partecipati e di comunità ma ci sta mettendo gli uni contro gli altri e ogni nostra osservazione è rimasta senza risposta». Ricordano quanto già messo nero su bianco sulla petizione di oltre 1.100 firme e depositata da una decina di giorni, negli uffici del Comune: sospendere l’avvio dei lavori del progetto definitivo ed esecutivo di riqualificazione di via Veneto e del sistema viario circostante.Propongono che vengano mantenuti i parcheggi sui marciapiedi «definendoli con strisce bianche come recita il Codice della Strada e come accade anche su via Fratelli Ugoni»; evitare sensi unici nelle vie limitrofe e sperimentare un «innovativo spazio ibrido sugli amplissimi marciapiedi, per far convivere in armonia pedoni e ciclisti, alla velocità a passo d’uomo».

Un incontro abbastanza partecipato, su un argomento piuttosto scottante e che scalda, perché quei 500 metri di asfalto «non sono solo una “via di quartiere”, come la Giunta ha dichiarato, ma parte di un asse viario importantissimo per Brescia, con oltre 16mila auto, che transitano in media ogni giorno e non possono di certo volatilizzarsi». Perché secondo i «contestatori» «la cancellazione di quasi tutti i posti auto su via Veneto produrrà un effetto domino su tutte le aree circostanti, aumenteranno il rumore e l'inquinamento locale da traffico fermo in colonna per il restringimento della carreggiata e per cercare parcheggi che piano piano diventeranno a pagamento per tutti». «Non capiamo l’urgenza di questo restyling - concludono - agiamo per piccoli passi, in maniera inclusiva e condivisa, istituendo tavoli di confronto reali». Unica voce fuori dal coro: un (coraggioso) ragazzo, attaccato da una parte dei presenti. •.