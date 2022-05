Via Veneto, opposizione in Loggia all'attacco: "Il progetto va discusso in aula"

"La petizione firmata da più di mille residenti contro il progetto del Comune non può rimanere lettera morta. Chiediamo che la discussione sui lavori in via Veneto venga calendarizzata al più presto, sia in commissione che in Consiglio. La riqualificazione della zona deve avvenire in seguito a un percorso di ascolto e di partecipazione. L'atteggiamento prepotente finora mostrato dall'assessore Manzoni va nella direzione opposta rispetto a quanto chiede il quartiere. La giunta si dimostra allergica al confronto quando non è consensuale". Lo dichiarano in una nota i capigruppo e i consiglieri comunali di Brescia di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia.

"Non sono previsti ristori adeguati per i commercianti, viene chiusa la zona per oltre un anno, si continua a non dare risposta alle associazioni che chiedono di essere coinvolte. Non è questo il modo di cambiare volto a una delle principali arterie del commercio cittadino. L'assessore Manzoni aveva promesso una assemblea pubblica prima dell'approvazione del progetto e non è mai stata convocata. Il mancato confronto con i residenti ha portato a questa situazione di contrapposizione" aggiungono. "Dobbiamo avvicinare le istituzioni ai cittadini. Il contenuto della petizione presentata da residenti e commercianti non deve essere discusso in aula tra sei mesi. Il passaggio deve essere fatto nel breve termine. Garantiamo il massimo impegno per avere tempi rapidi e risposte concrete" concludono i rappresentanti del centrodestra bresciano.