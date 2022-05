Via Veneto, ora le due assemblee diventano un caso

Non c'è pace. Continua a far discutere il progetto di riqualificazione di via Veneto. Questa volta la polemica è scoppiata dopo che il Comune ha convocato l'assemblea richiesta dai residenti per presentare il progetto (martedì 7 alle 20,45 al teatro Pavoni di via Sant'Eustacchio) proprio a ridosso dell'incontro organizzato dalle associazioni che riuniscono i residenti e i commercianti, il giorno prima nello stesso luogo.

"Perché un'istituzione deve giocare a rimpiattino con le associazioni? - scrive l'associazione dei residenti -. Il Comune, saputa della nostra iniziativa, fissando una assemblea il giorno dopo vuole far fallire la prima assemblea puntando sulla difficoltà di far partecipare le persone a due riunioni sullo stesso argomento a distanza di un giorno tra l'altro organizzate nello stesso stabile? Che gran confusione! La richiesta è di permettere alle associazioni di presentare ai cittadini la petizione, le proposte e le tante questioni che non convincono del progetto", scrive Massimo Frigerio per l'associazione dei residenti.

Ci domandiamo se sindaco e giunta ritengano di "non perpetuare questa forzatura fissando e rinviando ad altra data utile per riflettere sul materiale che verrà presentato nell'assemblea del 6 giugno e sulla discussione che, a causa della nostra petizione, il Consiglio Comunale dovrà obbligatoriamente fissare - prosegue la nota -. Se questo non sarà noi, comunque non mancheremo alla riunione del 7 giugno perchè noi non lavoriamo per far fallire le occasioni di confronto"