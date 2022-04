Via Veneto, sul futuro da boulevard pesa il «nodo» parcheggi

Il Comune ha investito 3 milioni di euro per riqualificare via Veneto, ma non tutti ne sono entusiasti. Il progetto non è stato accolto a braccia aperte. Anzi, sono sorti comitati che hanno promosso due raccolte di firme, arrivando a sfiorare le 500. Ma come? Il Comune fa più bella la strada e i primi a beneficiarne sono i primi a opporsi? Detta così la cosa suona strana. Non è che via Veneto sia abitata da masochisti? È evidente che no. Allora, cosa sta succedendo? Succede quello che succede sempre quando un’amministrazione prova a restringere gli spazi per le auto: che i commercianti e i residenti temono contraccolpi sulla loro attività e sulla qualità della vita. Tradotto: posteggio facile. Che in via Veneto significa parcheggiare sul marciapiede.

Sì, via Veneto in questo, ma non solo, anche nell’ aspetto generale, è la strada di Brescia che più assomiglia a Milano, dove non è raro vedere auto sul marciapiede. Ma è una prassi, non può diventare norma. L’assessore Manzoni è chiaro: «Se uno riqualifica non può reiterare nel nuovo quello che era irregolare nel vecchio». Così nel nuovo (progetto) la sosta è stata rivoluzionata, le auto allineate alla strada e la carreggiata ristretta fino al 28% della larghezza.

Troppo per non preoccupare chi in via Veneto ci lavora e vive? Paure infondate? Fantasmi? Manzoni guarda i numeri: «Il progetto prevede che i posti auto siano equivalenti». Insomma, non uno di meno, o quasi. Ma si sa, la paura è irrazionale, e poi dopo i lockdown quale commerciante non si sente in diritto di averne? E i residenti? Dicono sia un problema di format. Sì, è vero, negli anni Sessanta e Settanta, quando hanno costruito i condomini di via Veneto, la parola format non l’usava nessuno. Si diceva tipologia. Ma il significato quello è.



«Il format dei palazzi non prevede tot parcheggi pertinenziali per appartamento come avviene nelle nuove costruzioni», fa sapere Massimo Tacconi, capogruppo in Loggia per la Lega. Quindi, i marciapiedi grandi sono una garanzia contro un overbooking di posti auto che sarebbe strutturale? C’è chi la pensa così in via Veneto. Il progetto, però, con gli spazi per i pedoni difronte ai negozi, una ciclabile sicura, il verde pubblico, i nuovi arredi... ne farebbe una sorta di bouelvard, di rambla del nord della città. Senza chiudere alle auto come avviene in centro storico, ecco qui un nuovo baricentro cittadino, che è un po’ un sogno dell’amministrazione bresciana, urbanisticamente parlando, da realizzare in tutti i quartieri.

Ad ognuno un proprio centro «storico». E l’asse di via Veneto per quella zona ha tutte le potenzialità per diventarlo, anche se magari ai residenti basta come è ora, e il progetto di riqualificazione della Giunta Del Bono non gli sembra valere la pena dei cantieri e dei costi. Ma magari cambieranno idea, quando toccheranno con mano. O già a maggio, nella Assemblea pubblica quando la Giunta mostrerà i render di come sarà la «loro» via. Che di una riqualificazione - e su questo tutta la politica non ha dubbi - ne ha bisogno. Una riqualificazione che si estenderà anche alla viabilità attorno, ed è per questo che i 2 milioni di euro inizialmente messi a budget sono diventati tre.

Un bel quartiere, via Veneto, cresciuto in diversi momenti dell’espansione urbanistica della città, con le case comunali costruite nei primi vent’anni del Novecento verso Campo Marte, insieme alle villette borghesi della prima espansione, figlia dell’industrializzazione che chiedeva abitazioni per operai e nuove professioni. Nelle case razionaliste le tracce del piano di ampliamento avviato nel Ventennio, e infine, a nord verso via Oberdan e sul lato ovest di via Veneto, i condomini alti sorti nei Sessanta e Settanta. Un insieme piacevole, le vie intitolate ai patrioti, il parco Ian Palach, dove trovi scaffali di libri e se vuoi ne prendi uno e lo restitusci quando l’hai letto. E come in tutti i parchi i cartelli che ti avvertono di rispettare l’ambiente, salvo che lì non si cita solo il regolamento di polizia ma anche Platone, che ci ricorda che «l’anima si nutre di incantesimi». •.