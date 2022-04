Brescia, via Vittorio Veneto: Loggia e negozianti in cerca di un’intesa

Alla fine l'incontro tanto atteso c'è stato: il sindaco Emilio Del Bono e l'assessore alla Mobilità Federico Manzoni ieri pomeriggio hanno ricevuto una ventina di commercianti di via Veneto nel salone Vanvitelliano di palazzo Loggia. «Un confronto proficuo e positivo», lo hanno definito molti negozianti che sulle colonne di Bresciaoggi qualche giorno fa lamentavano l'assenza di un dialogo costruttivo e bidirezionale tra cittadini e istituzioni in merito al progetto di riqualificazione del «boulevard» della zona nord della città. Un restyling che, fin dagli albori, fatica a mettere tutti d'accordo. Il nodo cruciale resta ancora essenzialmente uno: i parcheggi. «Siamo favorevoli a una bella rinfrescata del viale - tornano a ribadire i commercianti al cospetto di sindaco e assessore - ma non potete privarci di tutti quei posti auto, indispensabili per noi e per i nostri clienti». E si torna a parlare dei parcheggi da sempre tollerati sui marciapiedi, in una sorta di tacito accordo con le varie Giunte che nei decenni si sono succeduti in Loggia che ha consentito ai proprietari delle quattro ruote di lasciarle, a volte per l'intera giornata e oltre, sui marciapiedi in entrambi i sensi di marcia. Il nuovo progetto comunale, i cui lavori dovrebbero partire il prossimo luglio, non lo consentirebbe più. Il rifacimento prevede di mantenere solo alcune «strisce» parallele alla carreggiata.

Al posto dei marciapiedi sorgerà una promenade alberata con piste ciclabili, panchine e fioriere. Un confronto durato circa due ore, a seguito del quale sia Del Bono sia Manzoni non hanno voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Secondo invece quanto riferito dai commercianti, nelle prossime settimane, verrà fissato un secondo appuntamento «in cui verrà mostrato il progetto esecutivo e definita meglio la nuova visione delle aree di sosta che, hanno promesso, non diventeranno a pagamento». Lungo la strada saranno, quindi, mantenuti circa 90 posti, a rotazione veloce (con ogni probabilità con disco orario) e con carico e scarico, «così da permettere ai clienti l’acquisto veloce e un passaggio più dinamico, a favore del commercio». Ma, c’è chi continua ad essere scettico sulla decisione di abolire «i 150 posteggi sui marciapiedi che, nonostante abbiano assicurato verranno recuperati nelle vie limitrofe, porterà inevitabili danni economici alle attività».

Quel che è certo è che l’amministrazione comunale andrà avanti con il progetto ma «si dichiara disponibile ad accettare suggerimenti e consigli da cittadini e commercianti». Inoltre, durante il periodo dei lavori in corso verranno garantiti ristori alle attività penalizzate. Ma non solo: gli aiuti economici verranno elargiti anche per quanto subìto e stanno subendo in questi ultimi mesi dei lavori di fognature di A2A. «Nessuno di noi è contrario alla riqualificazione della zona - ribadiscono i commercianti all’uscita dall’incontro a Palazzo Loggia -, Anzi, il progetto sembra essere molto bello. L’unico punto interrogativo sono i parcheggi, speriamo si trovi una soluzione condivisa». •.