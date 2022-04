Via Vittorio Veneto: ultime ore per dire la vostra

Si chiude domani a mezzogiorno il sondaggio lanciato da Bresciaoggi all’indomani della nostra inchiesta su via Vittorio Veneto, il progetto di riqualificazione sul quale sta lavorando il Comune e il pensiero di chi lungo il «boulevard» abita e lavora. Un’inchiesta che tra le sue componenti ha avuto una parte web (sul nostro sito www.bresciaoggi.it) consistente in un sondaggio al quale hanno per adesso risposto oltre 800 persone. Molto semplice il quesito, ovvero: «Il Comune investe tre milioni di euro per riqualificare via Veneto, ma non tutti sono entusiasti del progetto. Voi cosa preferireste?». Arriviamo oggi al secondo aggiornamento al riguardo, ricordando che c’è tempo fino alle 12 di domani, martedì 26 aprile, per votare; e con questo secondo aggiornamento si conferma al comando l’opzione B con il 60% delle preferenze, opzione scelta da chi è d’accordo con il progetto del Comune e vorrebbe procedere; al secondo posto c’è l’opzione D ovvero riqualificare la strada ma trovare un’altra per i parcheggi (26%); poi l’opzione A ovvero lasciare tutto com’è e rimandare a dopo il 2023 (12%); infine l’opzione D con il 2%, ovvero attuare il progetto ma solo su uno dei due lati della strada. C’è quindi ancora un po’ di tempo per votare, su un tema dibattuto, che arriva anche in Cdq e di cui nelle prossime settimane si sentirà certamente ancora parlare. •.