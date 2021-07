Vigili del fuoco, contributo di 300mila euro per 17 sedi

In Lombardia risultano operativi circa 1.600 Vigili del Fuoco volontari, dislocati in oltre 70 distaccamenti dei comandi provinciali

Sono 59 i distaccamenti dei Vigili del Fuoco che beneficeranno dei contributi regionali 2021 per l'acquisizione di mezzi e dotazioni tecniche, per un totale di 1 milione di euro. Lo ha annunciato l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. Lo stanziamento è destinato alle Onlus e Associazioni che sostengono le oltre 70 sedi dei Vigili del Fuoco Volontari presenti sul territorio lombardo.

Sono pervenute 59 domande, tutte finanziate entro il limite massimo stabilito dal bando in 25.000 euro. In Lombardia risultano operativi circa 1.600 Vigili del Fuoco volontari, dislocati in oltre 70 distaccamenti dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco. Regione Lombardia provvederà alla liquidazione del contributo rendicontato entro il 28 febbraio 2022. A Brescia sono 17 le sedi per un contributo complessivo di quasi 300mila euro.