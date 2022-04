Per sopravvivere e rinascere il centro commerciale Freccia Rossa dovrà cambiare. I nuovi proprietari, quando arriveranno, ne muteranno radicalmente contenuti, offerta e fruizione. Ma ci sarà, poi, qualcuno che vorrà sobbarcarsi l’onere (e l’onore) di un così imponente investimento? «Ne sono convinto», spiega l’avvocato Vincenzo Pellegrini, base operativa in Veneto, già presidente e attuale membro del cda di società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare, specialista in diritto ambientale e urbanistico, uno che di casi simili a quello del mall bresciano ne ha visti e affrontati ripetutamente. «Una parte delle risorse per rigenerare il Freccia Rossa potrebbe arrivare dal Pnrr», dice. E lancia alcune idee di riconversione.

Avvocato Pellegrini, la crisi del Freccia Rossa, dopo l’iniziale prosperità, negli ultimi 3-4 anni è diventata eclatante. Sia per le dimensioni del complesso sia per la collocazione accanto al centro cittadino. Cosa ha provocato il tracollo per questo tipo di insediamenti commerciali?

I centri commerciali – nella struttura tradizionale con galleria chiusa e negozi prospicienti – stanno da anni attraversando ripensamenti della formula dell’offerta, in un contesto di forte evoluzione del modello di vendita al dettaglio determinato in primo luogo dalla crescita esponenziale dell’e-commerce. La pandemia ha aggravato il problema. In aree a forte densità di superfici di grande distribuzione – come quella di Brescia – il processo di indebolimento del commercio fisico tradizionale ha messo in crisi le strutture che si sono dimostrate meno attrattive.

Quali sono i punti di forza e quelli di debolezza dei “mall”?

Teniamo conto che il centro commerciale, per sua natura, offre un confort nella spesa - avendo locali chiusi e riscaldati/condizionati – ma soffre anche l’incidenza di costi fissi superiore ad altre tipologie di offerta. I singoli punti vendita, con il calo dei fatturati, entrano prima in difficoltà. Un’opinione sul caso Brescia? Se guardiamo specificamente al Freccia Rossa, nel contesto generale già di per sé non semplice, l’apertura nel 2016 del centro Elnos a poca distanza è stato verosimilmente un elemento determinante della crisi. Entrambe le strutture “pescano” parte importante dei propri clienti, seppure in percentuali diverse, dalla città e nel circondario prossimo. La pandemia ha evidentemente fatto il resto.

L’attuale proprietà, la società londinese Resolute asset management Llp, lo aveva acquistato a inizio 2020. Il piano di rilancio programmato è fallito ancor prima di essere messo in atto. Ora Resolute getta la spugna e vuole vendere: ma un complesso del genere ha mercato? Chi può essere interessato all’acquisto?

Indubbiamente si tratta di un asset che gode del vantaggio di essere adiacente al centro cittadino. La posizione agevola molto la possibilità di rivedere il mix di funzioni all’interno dell’involucro. Quindi ritengo che mantenga la capacità di attrarre l’interesse di nuovi investitori.

Possiamo dare un ordine di grandezza del prezzo di compravendita: milioni, decine di milioni…?

Non è facile né serio azzardare un prezzo così, su due piedi. Dal punto di vista del mercato, il Freccia Rossa è un involucro che non richiede solo un restyling estetico ma, a causa della situazione di crisi in cui si trova da qualche anno, ha bisogno - come comunicato dalla stessa proprietà - un ripensamento del mix dell’offerta e della propria identità, ossia una nuova formula imprenditoriale. Come avete scritto su queste pagine, c’è l’intenzione di potenziare le attività di servizio, l’entertainment e il food.

E questo come influirà sulle trattative di compravendita?

Per un investitore altro è acquistare una attività commerciale avviata e stabile, che garantisce flussi di reddito, nel qual caso il prezzo è tradizionalmente un multiplo del rendimento atteso (il cosiddetto investimento core); altro è acquistare una struttura in crisi sulla quale deve essere fatta una scommessa di rilancio, con un nuovo mix di funzioni, che presuppone investimenti ulteriori, idee, tempo e verifica dei risultati attesi. In questo caso il mercato classifica l’investimento come opportunistico, a cui attribuisce maggiori rischi e dunque minor prezzo.

Niente range di prezzo?

Ribadisco: difficile a dirsi. Molto dipende dall’entità degli investimenti da effettuare oltre al prezzo d’acquisto e dalla percezione del rischio di impresa che avranno gli investitori eventualmente interessati. Dipenderà anche da quanto la proprietà attuale sia interessata a disinvestire in fretta o meno. Non sarebbe serio da parte mia fare cifre, sapendo che la proprietà ha messo l’asset in vendita.

Per la sua collocazione, il Freccia Rossa rappresenta un’incognita dal punto di vista urbanistico per l’intera Brescia: come si gestisce un “contenitore” così grande e vuoto? Quali le problematiche e quali le opportunità?

È una domanda a cui io posso dare risposta solo in astratto. Iniziamo con il dire, banalmente, che l’involucro è di proprietà privata; dunque, qualsiasi ipotesi di valorizzazione deve essere concordata con la proprietà. Il peso del Comune sulle scelte della proprietà dipende molto dal fatto che il progetto di rilancio contempli o meno la necessità di modifiche alla disciplina urbanistica o commerciale. Se la proprietà non chiedesse nulla di diverso da ciò che è già ammesso, il Comune potrebbe effettuare mera attività di sollecitazione e persuasione, facendosi promotore di proposte di interesse pubblico ed evidenziandone l’utilità per il privato oltre che per la cittadinanza. Uno spunto – eventuale punto d’incontro pubblico/privato - può essere rappresentato dall’individuazione di spazi per attività di servizio di interesse pubblico, coerenti con il mix dichiarato dalla proprietà privata (perché portano persone): ad esempio i servizi per universitari o i servizi sanitari e in generale ogni altro servizio che richiede ampi spazi, parcheggi e che porti un flusso di persone non legate necessariamente agli acquisti di beni, ma che diventano consumatori per il semplice fatto di essere lì.

Qualche esempio concreto?

In una città ad alta densità di partite Iva come Brescia e in un contesto lavorativo che sta rendendo ordinario lo smart working, potrebbero essere utile al mix anche superfici dedicate al temporary office. Sono ipotesi che presuppongono una valutazione dei bisogni della città e studi di fattibilità, che solo la proprietà e il Comune possono fare. Ma le direzioni citate sono di certo tra quelle astrattamente percorribili.

Quali stimoli può trasmettere, quali facilitazioni proporre o paletti introdurre l’amministrazione comunale in una vicenda del genere? Ricordiamo che il Freccia Rossa, in tempi non sospetti, venne fortemente voluto dalla Loggia e molti imputano alla sua ingombrante presenza il depauperamento dell’offerta commerciale tradizionale in centro città.

Il rapporto tra il “declino” del commercio al dettaglio tradizionale nei centri storici e la concorrenza dei centri commerciali è un tema molto dibattuto da quando la grande distribuzione ha iniziato a svilupparsi. Diciamo che nel ripensare al mix e al ruolo dei centri commerciali «di città» ci potrebbe essere l’occasione di agevolare una miglior convivenza con il piccolo commercio centrale. La riduzione dello spazio commerciale destinato ai piccoli negozi interni al centro commerciale (per favorire attività di intrattenimento, ristorazione e servizi) riduce anche l’impatto concorrenziale dello stesso rispetto ai negozi del centro.

Anche in questo caso, può illustrarci qualche esempio?

Si potrebbe valutare come incentivare una tendenziale ripartizione naturale di «ruoli» tra centro commerciale e centro storico, favorendo la collocazione nel primo di tutto ciò che richiede ampi spazi (medie strutture di vendita e servizi), parcheggi o che porta aggregazione e rumore serale (intrattenimento dei giovani, food, bar, music bar). Sotto quest’ultimo profilo è noto il problema della movida serale nei centri storici, con i disagi che si creano per i residenti, che chiedono quiete. Il centro commerciale situato in prossimità del centro – come, ad esempio, il Freccia Rossa - potrebbe essere considerato un’alternativa all’aggregazione giovanile serale, tanto più se già ospitasse attività attrattive del settore, in quanto facilmente raggiungibile, servito e abbastanza isolato da non recare disturbo. Ovvio che ciò presuppone che i locali giovanili si vadano davvero a collocare nel centro commerciale e che questo sia pensato per restare aperto in orari serali. Idee interessanti. Preciso che i miei sono spunti del tutto generali. Solo un tavolo tra la proprietà e il Comune può far sorgere idee davvero fattibili, di avvicinamento dei reciproci bisogni.

Certo ci vorranno in ogni caso un sacco di quattrini.

Già. Ma ritengo che se si costituisse un tavolo di confronto pubblico-privato, se le parti lo volessero, si potrebbe anche verificare se siano individuabili azioni di investimento, funzionali alla riqualificazione e al rilancio dell’area, coerenti con i fondi del Pnrr. Prospettiva molto intrigante: può approfondire? Difficile dire astrattamente di quale tipo queste azioni potrebbero essere, ma è noto che transazione ecologica, digitalizzazione, infrastrutture, sanità ed educazione sono missioni finanziate dal Pnrr e ciascun di questi obiettivi strategici generali potrebbe trovare riscontro in progetti concreti di supporto al rilancio dell’immobile o dell’ambito urbano di immediato intorno. Ripeto: solo un tavolo di lavoro pubblico-privato potrebbe fornire valutazioni concrete. Ma gli spunti possibili sono numerosi e il Piano nazionale di ripresa e resilienza può fornire notevoli opportunità. Adesso o mai più.

E se un compratore non salta fuori? Che destino hanno grandi contenitori come quello in oggetto?

Se non ci fosse un compratore – per ipotesi, perché confido che ci sia – e l’attuale proprietà non intendesse investire autonomamente nel rilancio, si potrebbe innescare una situazione di abbandono progressivo. Non ci sarebbero, purtroppo, soluzioni preconfezionate. Si assisterebbe a un progressivo depauperamento del valore dell’immobile e al degrado urbano. La riqualificazione diventerebbe più costosa e difficile di quanto possa esserlo ora. Ma non vedo perché dovrebbe accadere. L’immobile ha una bella posizione a e Brescia ha molte risorse. E non mi riferisco a quelle esclusivamente economiche.