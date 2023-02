Premio Brescianità a Volo: «Mio padre fornaio mi insegnò l'impegno»

Graziella Bragaglio, Giuliano Serena e Fabio Volo sono stati insigniti del Premio della Brescianità 2023, assegnato dall’Ateneo e dalla Fondazione Civiltà Bresciana. Oggi giorno dei patroni San Faustino e Giovita per la 22esima volta è stato attribuito il prezioso riconoscimento ad alcuni cittadini illustri. Alle 9.30 nella sede dell’Ateneo a palazzo Tosio la cerimonia si è aperta legandosi a un altro riconoscimento dell’Ateneo, in sinergia con l’Università statale: il Premio Brescia per la Ricerca Scientifica: lo ha ricevuto Claudia Sorlini, grande esperta di microbiologia agraria, professoressa emerita dell’Università degli Studi di Milano.

Quattro eccellenze bresciane nella cultura, nella scienza e nello sport

Il Premio della Brescianità e il premio alla ricerca scientifica 2023 certificano dunque quattro eccellenze bresciane nel segno delle pari opportunità. "L'aspetto interessante è nella varietà delle personalità che vengono insignite. Inoltre per una felice coincidenza c'è una parità di genere - afferma il giornalista Massimo Tedeschi -. Graziella Bragaglio, donna di sport, Giuliano Serena, un uomo di scuola che ha creato un software per consentire ai dislessici di leggere con scioltezza, Fabio Volo un uomo di cultura, letteratura e spettacolo. Invece il premio Brescia per la scienza è stato assegnato alla professoressa Claudia Sorlini: ha ricoperto ruoli importantissimi in ambito accademico ma anche civile è stato il presidente del comitato scientifico di Expo 2015".

I commenti dei premiati

Il talento nazionale nell'ambito della comunicazione e dello spettacolo, Fabio Volo, vista la sua grande versatilità, su richiesta delle autorità presenti, ha improvvisato un discorso. "Ringrazio tutti voi, sono molto contento perché non mi sono mai posto l'obiettivo di vincere dei premi - esordisce Fabio Volo con gli occhi lucidi -. Mi piace portare l'insegnamento di mio padre che aveva il panificio in viale Venezia: 'Conta molto l'impegno in ciò che si fa, se uno dà tutto se stesso il risultato è relativo'. Quindi la mia coscienza mi ha ha spinto ad affrontare ogni cosa con amore. Ricordiamo che la più grande offesa per noi è sempre: Gha mìa oìa de laurà".

Anche l'autorità religiosa della nostra provincia, il vescovo Pierantonio Tramolada, prima della benedizione ha rivolto un pensiero ai premiati. "Mi ha molto colpito che i premiati abbiano caratteristiche diverse - riflette il vescovo Pierantonio Tremolada -. La premiazione mostra la varietà della cultura, le diversità che confluiscono laddove le persone uniscono alla competenza, l'evidente sensibilità umana".

Riferimento nell'ambito imprenditoriale e sportivo, Graziella Bragaglio si presenta orgogliosa esibendo la spilla al Merito. "E' un premio importantissimo, la dimostrazione di affetto di tutta la città delle istituzioni e dei tifosi mi inorgoglisce. E' un grande prestigio, mi riempie l'anima di gioia e di emozione. Conservo ogni premio che mi è stato assegnato con grande piacere. E' una grande responsabilità".

Graziella Bragaglio, dottoressa specializzata in radiologia, è l'anima della Pallacanestro Brescia con il marito Matteo Bonetti: di recente è anche diventata consigliera comunale di Nave.

Giuliano Serena, insegnante di scuole medie, ha legato la pedagogia all'informatica, impegnandosi in modo serio a migliorare la situazione e le chance degli alunni in difficoltà. Informatico autodidatta, il suo programma «Leggi X me» è diventato un classico per l’insegnamento dei bambini dislessici.

Poche persone potrebbero dire di non conoscere Fabio Volo, all'anagrafe Fabio Luigi Bonetti, premiato per la sua arte di «fabiovoleggiare». L'anchorman, conduttore radio, scrittore e attore non si aspettava il riconoscimento e ne è felicissimo, come disse anche in conferenza stampa. Un premio che rappresenta una brescianità. Ottimo testimonial di Bergamo e Brescia Capitali della Cultura 2023, in quanto nato a Calcinate, mamma bergamasca e padre di Rovato: «Meno male che Brescia e Bergamo non sono unite per sempre, potrebbero conquistare l’Italia in un pomeriggio!» la battuta sfornata in quell'occasione. E il termine «sfornato» non è usato a caso visto che per alcuni anni da giovanissimo Fabio lavorò proprio come panettiere nella bottega del papà!