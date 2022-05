Zooprofilattico, 100 anni di ricerca e prevenzione

Da un secolo è punto di riferimento nazionale e internazionale negli ambiti della sanità pubblica veterinaria e della tutela del benessere animale. Presidio di ricerca scientifica e prevenzione nel settore zootecnico nato dall’intuizione di professori visionari, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna festeggia i cento anni dalla nascita dimostrando la stessa freschezza delle origini e lo spirito improntato all’innovazione che caratterizzò l’operato dei fondatori . Il traguardo dell’Istituto, celebrato a distanza di un anno per ragioni legate alla pandemia, ha messo in evidenza quegli elementi che, allora come oggi, rappresentano i capisaldi dell’attività e determinano una capacità di risposta rapida e tempestiva di fronte al continuo insorgere di emergenze epidemiologiche: sorveglianza, autocontrollo, profilassi anti contagio condotta tramite la produzione di vaccini, screening e diagnosi precoce di malattie emergenti, il controllo e l’eradicazione di patologie esistenti attraverso l’utilizzo di reagenti e test diagnostici.

Il compleanno dell’Istituto, onorato nell’auditorium Santa Giulia di via Piamarta alla presenza del direttore generale Piero Frazzi, del direttore amministrativo Giovanni Ziviani e dell’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi, ha fornito l’occasione per riflettere tanto sulla storia e sulle conquiste del passato quanto sull’impegno prodigato nel presente nello studio del virus Sars-Cov 19 e nell’esecuzione di test molecolari (il 20% di tutti quelli processati in Lombardia durante la prima ondata), e infine per annunciare le sfide future che caratterizzeranno il prossimo quadriennio. «Gli scenari globali imporranno una rinnovata attenzione sulla sicurezza alimentare e sul monitoraggio di agenti patogeni che trovano substrati favorevoli a causa dei mutamenti climatici e del conseguente cambiamento di abitudini sociali e culturali», ha precisato Piero Frazzi.

La collaborazione sinergica con l’Istituto Zooprofilattico e il sostegno delle istituzioni a supporto degli stakeholder del settore agroalimentare sono stati assicurati dall’assessore regionale Rolfi, il quale ha ricordato il ruolo di primo piano che la provincia di Brescia vanta nell’allevamento di capi bovini, suini e avicoli. «L’alta formazione e l’innovazione tecnologica, unita alla sorveglianza sulle zoonosi esistenti, saranno indispensabili — ha commentato l’esponente del Carroccio — per legare il doveroso raggiungimento della sostenibilità ambientale all’altrettanto imprescindibile obiettivo della sostenibilità economica e sociale».•.