«Zucca day», l'allarme Coldiretti: produzione calata del 10%

La zucca non è solo protagonista di Halloween: è un prodotto salutare, ipocalorico e ricco di vitamine e altre sostanze benefiche. Ma nel 2021 la produzione è calata del 10% in Lombardia, a causa del clima pazzo tra nubifragi, ondate di calore, grandinate e siccità. È quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti regionale in occasione del «Zucca day» che si festeggia oggi e domani nei mercati contadini di Campagna Amica e in diversi agriturismi di Terranostra in Lombardia, con esposizioni a tema, degustazioni e i consigli dei cuochi contadini. «Si è partiti questa mattina da Milano - spiega la Coldiretti regionale - con una doppia iniziativa: al mercato agricolo di Porta Romana un’esposizione di diverse varietà di zucche alimentari e ornamentali, mentre al farmers’ market del Centro Pavesi assaggi di risotto alla zucca. Nella mattinata di sabato iniziative anche al mercato agricolo di Piazzetta Cremona a Brescia, in quello di Sondrio e a Induno Olona (Varese), mentre in provincia di Como, a Mariano Comense e Lomazzo, i consigli e le ricette dei cuochi contadini per valorizzare le zucche in cucina. Domani, domenica 31 ottobre, invece, appuntamenti nei mercati di Campagna Amica a Mantova in via Broletto con la mostra di zucche ornamentali e intagliate e a Crema (Cremona) con la proposta di prodotti a base di zucca». Alla faccia di chi dice "non sa di niente", con la zucca si possono cucinare tanti piatti della tradizione, ma anche golose rivisitazioni contemporanee, avvertono i cuochi contadini, che questa mattina hanno raccontato i segreti di questo ortaggio autunnale così meravigliosamente colorato e così - effettivamente - gustoso.

Coldiretti aggiunge che per realizzare il caratteristico simbolo delle streghe si registra una corsa all’acquisto dell’ortaggio con Il prezzo medio al dettaglio sul territorio nazionale che quest’anno va da 2,00 a 2,50 euro, mentre ai produttori agricoli vengono pagate fra 40 e 60 centesimi al chilo. Complessivamente in Italia- segnala Coldiretti- sono circa 2000 gli ettari coltivati, divisi soprattutto tra Lombardia (con circa il 25% della superficie nazionale), Emilia Romagna e Veneto, seguite da Campania, Lazio, Liguria, Sicilia e Toscana. Il prodotto- rileva l’organizzazione- per la quasi totalità è destinato al consumo alimentare anche se cresce la coltivazione di varietà di zucche a scopi ornamentali o da «competizione» con esemplari che possono arrivare anche oltre i mille chili di peso. Come varietà, accanto a quelle internazionali come l’Americana, la Butternut, l’Asterix, molti imprenditori agricoli in Italia- evidenzia Coldiretti- sono impegnati nella conservazione di quelle tradizionali come la zucca Cappello del prete, la Berretta piacentina, la Mini Moscata, la Violina, la Moscata di Provenza, la Trombetta e la Delica.