«11 settembre, la memoria per tutelare la democrazia»

Una tragedia che ha segnato profondamente la vita di ognuno. L’attentato alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001 è un evento tragico, doloroso, drammatico, che ha cambiato per sempre ciò che ci circonda e lo stesso modo di vivere di tutti noi. Sono passati quasi 20 anni dal giorno in cui due aerei di linea furono fatti schiantare contro i due edifici simbolo della città di New York, uccidendo 2977 persone. Il Comune di Brescia ha voluto commemorarele vittime al Parco Torri Gemelle di via Spalti San Marco, con le rappresentanze della prefettura, del comando dei Vigili del Fuoco, di una rappresentanza delle comunità americane e islamiche e del vice console americano Thomas Chidiac. È STATO proprio lui a prendere la parola dopo l’ascolto dei rispettivi inni nazionali: «Rendiamo onore alle vittime di tutti gli attacchi terroristici nel mondo, e anche del Coronavirus - ha affermato - . (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

Biancamaria Messineo