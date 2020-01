Abba, delusione per i ragazzi Il coronavirus fa saltare la gita

Erano già pronti ed entusiasti, 38 studenti dell’istituto Abba Ballini in procinto di partire il 20 di febbraio alla volta di Pechino. Avevano preparato tutto a puntino, fatti i visti, prenotate le visite, compresa quella alla città proibita, il palazzo imperiale bene dell’umanità più grande del mondo. Avevano approfondito il cinese con ore in più, lingua che nell’istituto tecnico aziendale si studia per scelta dal terzo anno, oltre alle opzioni di inglese, francese, tedesco, spagnolo; avevano approfondito la cultura millenaria del grande Paese orientale. Non stavano nella pelle, come succede a quell’età in attesa della importante uscita scolastica per le ultime classi, e stavolta il viaggio non era da poco. ENORME DELUSIONE: tutto cancellato per colpa del coronavirus. Da un lato sono in vigore il divieto dei tour organizzati e l’accesso ai monumenti, dall’altra forte era la preoccupazione a scuola per la meta in questo periodo di crescendo dell’infezione e della sua diffusione. (...)

Magda Biglia