Accoltella l’amico dopo il rave E la sua fuga finisce a Brescia

Davanti al gip Giulia Costantino, che ieri pomeriggio lo ha incontrato ieri pomeriggio in carcere a Brescia per l’interrogatorio di convalida, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sergio Ubbiali, artista di strada di 25 anni di Stezzano (in provincia di Bergamo), da martedì sera è in carcere con l’accusa di tentato omicidio. Qualche ora prima di essere fermato in via della Ziziola, a Brescia, Ubbiali aveva colpito con diverse coltellate il 34enne Maurizio Canavesi, dj di Terno d’Isola (sempre nella Bergamasca), con cui aveva trascorso alcuni giorni in Toscana partecipando a un rave insieme a un gruppo di altri tre amici. TENTATO omicidio il reato contestato al 25enne che con l’ultima coltellata inferta alla base del collo (quasi alla nuca) di Canavesi ha addirittura spezzato la lama dell’arma utilizzata nell’aggressione. Il 34enne è ricoverato al papa XXIII di Bergamo in coma farmacologico. (...)

Paolo Cittadini