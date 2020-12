Lo ha chiamato «urlo di dolore» e lo rivolge alle istituzioni territoriali. A nome anche dei colleghi, chiama in causa la Provincia, i Comuni, i sindacati confederali, Confcommercio, Confesercenti, Aib, Camera di Commercio, Bresciatourism perché le agenzie viaggi sono allo stremo. È la voce di Eliseo Capretti, amministratore unico di Ocean Viaggi, attiva dal 1976, la più grossa società del Garda e della Lombardia orientale, con 29 dipendenti, con le sue dieci sedi, di cui cinque sul lago e due a Brescia, in corso Palestro e via Volturno. «QUESTA PERIFERICA la dovrò forse chiudere, come costrette a chiudere sono già in parecchie agenzie a fronte di un calo di affari che supera l’80 per cento- scrive nel suo appello -. Le 250 sigle bresciane, di cui molte a vocazione anche ricettiva, perdurando l’attuale situazione, resteranno dimezzate alla fine della pandemia, con ingente danno per l’occupazione e per il pil provinciale. (...)

Magda Biglia