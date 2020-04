Aib: «Blocco troppo rigido In Germania si lavora già»

Manuel Venturi «C’è un po’ di sconforto: speravamo di poter riaprire il 14, con una serie di procedure di sicurezza da attuare nei confronti dei nostri dipendenti. Ovviamente prima viene l’emergenza sanitaria, poi tutto il resto, ma il rammarico per lo spostamento del blocco c’è». Giuseppe Pasini, presidente dell’Associazione industriale bresciana, è intervenuto così sulla decisione del governo di rinviare l’avvio delle attività produttive (della filiera non essenziale) a dopo il 3 maggio, in attesa del miglioramento dei dati relativi all’emergenza Covid-19. L’INTERVENTO del leader del Gruppo Feralpi, alla trasmissione radiofonica «Tra poco in edicola» di Radio 1, si è concentrato anche sul confronto con la Germania, dove il gruppo siderurgico con sede a Lonato ha uno stabilimento: «Abbiamo circa 700 dipendenti ma non ci siamo mai fermati, perché in Germania non è uscito nessun decreto che impone la chiusura delle attività produttive. Vengono prescritti gli stessi protocolli di sicurezza applicati qui, come il rispetto delle distanze, le mascherine, i guanti, le sanificazioni ma le attività non sono state interrotte: vero è che là la situazione è diversa e la Germania ha 4 volte la copertura ospedaliera rispetto all’Italia». Pasini ha fatto la conta delle aziende bresciane, sottolineando che «circa il 70% sono ferme, il 15% sono parzialmente attive mentre il restante 15%, che fa parte delle filiere strategiche come l’alimentare e il farmaceutico, funzionano a pieno regime. Abbiamo circa 32 mila dipendenti in cassa integrazione, alcune aziende riescono a lavorare in smart working ma il motore bresciano è rallentato». L’intenzione degli industriali bresciani, ha rimarcato il leader di Aib, non è di «riaprire incondizionatamente, ma parzialmente e con una serie di controlli interni. Diciamo che, a forza di non riaprire le aziende, arriveremo a un’emergenza sociale: l’economia è fatta di aziende e di gente che lavora, se non si riapre alcune aziende non avranno la forza di riaprire». E sebbene il presidente del Consiglio abbia paventato una riapertura anticipata in caso di miglioramento della situazione sanitaria, le speranze sono poche: «Non credo che in queste tre settimane il governo possa avere ripensamenti, l’importante è che ci sia programmazione: lavoriamo affinché dopo il 3 maggio ci dicano come dobbiamo riaprire, lo chiedono le imprese – sottolinea Pasini -. Se davvero dovessimo riaprire il 3 maggio, ci saranno imprese che avranno sospeso la produzione per 2 interi mesi: è possibile che qualcuno non riuscirà a riprendersi». Il decreto è «molto rigido, molto molto rigido: eravamo consapevoli che il 14 aprile probabilmente non saremmo tornati a lavorare, ma speravamo nella possibilità di ripartire il 20, ovviamente in maniera sicura e rispettando un protocollo anche più rigido di quello sottoscritto il 14 marzo - evidenzia Douglas Sivieri, presidente di Apindustria Brescia -. Tra i nostri associati c’è molto mal di pancia, pur comprendendo appieno le ragioni sanitarie, che vanno tenute presenti, così come il problema dei trasporti e del pericolo di assembramento per i lavoratori che si spostano con i mezzi; ma mi aspettavo che ci fosse un passettino avanti, invece siamo di fronte ad altre tre settimane». Rimane una piccola speranza, Conte ha promesso di poter rivedere la data di fine «lockdown», ma «il segnale che è stato dato è molto forte e molti imprenditori non hanno gradito – continua Sivieri -. La chiusura ci può stare bene come misura di contenimento sociale ma si potevano fare sperimentazioni, chiedere deleghe ai Prefetti per ampliare la platea di imprese che potrà riprendere la produzione anche con l’assenso delle parti sociali». La consapevolezza è che «i dati sono ancora bruttissimi, ci sono troppi morti e contagi, ma ci sono buone pratiche per ripartire: non vogliamo certo un «tana libera tutti - sottolinea Sivieri -. Ci sono precauzioni che si possono prendere, come turni, anticorpali, misurazione di temperatura, per portare il rischio quasi a zero. Nessuno vuole responsabilità di morti o contagi, ma non c’è un minimo di programmazione per una ripresa economica: serve un piano dettagliato e definito, oggi c’è poca certezza». •