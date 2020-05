Al via i sierologici per privati e aziende Incognite sulla regia

Debuttano a Brescia i test sierologici sul mercato libero. Con la delibera di martedì, Regione Lombardia ha aperto l'opportunità a cittadini, enti e aziende di effettuare esami alla ricerca di anticorpi Covid-19, precisando che «i relativi costi non sono in carico al Servizio sanitario regionale». Chi lo vuol fare se lo deve pagare. Questo è chiaro. Altri aspetti, invece, restano ambigui. A chi spetta la regia di tutto? Si chiedono le aziende. Ma procediamo con ordine. Cosa sappiamo? Non c’è un prezzo stabilito per i test sierologici, per i quali bisognerà districarsi nella rete delle offerte, mentre per il tampone il prezzo consigliato dalla Regione (che per il test molecolare ha emanato un'apposita delibera) è di 62,89 euro. Ma ogni laboratorio applicherà la sua tariffa. POLIAMBULANZA è già attiva e da domani lo saranno anche i punti di prelievo Synlab. (...)

Paola Buizza