In Lombardia la disponibilità di assunzioni in ruolo era di 19.500 docenti: sono stati coperti 3.500 posti. Fra i mancanti, seimila sono di sostegno, soprattutto alle primarie e alle medie. A Brescia i posti rimanenti totali sono circa 3.600, considerando anche l’abbinamento di spezzoni da mezza cattedra. Quasi mille sono le cattedre di sostegno da assegnare, anche nelle serali, a cui sommare moltissimi tempi parziali da combinare per qualche altro centinaio, fino a oltre 1.500. LE PRIME nomine partiranno domani proprio col sostegno di infanzia e primaria, mentre il sostegno nelle secondarie sarà preso in considerazione il 22. Il nuovo rimando e rinnovo di calendario, dovuto ai blocchi della piattaforma Sigeco durante il week end, è stato anche una risposta agli sos dei candidati che non riuscivano ad accedere. Così le chiamate per le maestre del primo ciclo saranno il 18, per i prof del secondo il 23. «I ritardi nel reclutamento sono una costante, non sono dovuti al Covid. (...)

Magda Biglia