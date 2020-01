Allarme meningite Arrivano nuove dosi per coprire i vaccini

Giornata di riunioni operative quella di oggi: a Bergamo prima e poi a Villongo l’assessore regionale al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, incontrerà i vertici sanitari delle Ats e Asst delle due province interessate dall’escalation di meningite, poi gli amministratori locali dei Comuni al centro di quella, che per bocca dello stesso assessore, non deve comunque essere chiamata epidemia. Si tratterà in questi due momenti di delineare i contorni, anche con gli operatori dell’informazione, della campagna di vaccinazioni che da domani dovrebbe coinvolgere scuole superiori e aziende nel raggio ipoteticamente più esposto all’infezione. SE È EVIDENTE che è il bacino del basso Sebino bergamasco e dell’area di Grumello del Monte quello considerato a rischio è anche vero che esiste una zona grigia più ampia dove si ripercuote l’allarme. (...)

Eugenio Barboglio