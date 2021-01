«Antinfluenzali, se ne buttano sempre troppi»

Sembra un paradosso ma, passata la polemica sulle forniture di vaccini antinfluenzali c’è il rischio concreto di buttare alcune centinaia di migliaia di vaccini antinfluenzali. Lo ha spiegato Ovidio Brignoli, medico di base a Capriolo, vice presidente Simg (Società italiana di medicina generale) «I vaccini antinfluenzali inoculati fino a fine di gennaio sono efficaci per tutto il mese di febbraio, poi non servono più. Purtroppo nella popolazione manca una cultura adeguata della prevenzione. Ogni anno, l’influenza provoca oltre tremila morti e ricoveri in ospedale - Vaccinarsi è un segno di responsabilità pubblica e personale». Confermando che sui problemi della vaccinazione antinfluenzale quest’anno più delle difficoltà della fornitura ha pesato la scarsa cultura della prevenzione, evidenziata dai dati degli ultimi anni in Lombardia, quando il covid sembrava fantascienza Brignoli fa notare: «In passato si sono buttate centinaia di migliaia di vaccini non utilizzati. (...)

G.C.C.