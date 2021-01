"La scienza ci ha fornito lo strumento per debellare il virus, ma, per funzionare, il vaccino deve raggiungere gran parte della popolazione. Ciascuno di noi può contribuire, vaccinandosi, quando arriverà il proprio turno. Io lo farò, non solo per evitare di ammalarmi, ma soprattutto per tornare alla vita normale". Con queste parole l’astrofisico e astronauta Umberto Guidoni annuncia la sua intenzione di vaccinarsi contro il Covid-19. L’impegno di Guidoni come divulgatore è noto e, in un momento così importante della lotta alla pandemia, ha scelto di prestare il suo volto e la sua voce a favore della campagna vaccinale, ricordando che "la scienza non è solo progresso tecnologico, è anche il miglior vaccino contro la paura, la superstizione e le fake news”. Ed è proprio contro le fake news e la disinformazione che Asst Spedali Civili e Università degli Studi di Brescia hanno lanciato la campagna di sensibilizzazione #stoCOnlaSCIENZA, rivolta sia alla cittadinanza sia agli operatori sanitari, alla quale Guidoni ha aderito con entusiasmo registrando il video che è stato diffuso su tutti i canali social legati al progetto.