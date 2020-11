Con deliberazione n. XI/3531 votata nella seduta del 05 agosto la Giunta regionale della Lombardia ha stanziati 4 milioni di euro per la realizzazione dell’impianto di risalita del castello di Brescia. Un finanziamento che però per essere erogato necessita - fanno sapere dalla Regione - della presentazione del cronoprogramma di spesa da parte del Comune. Un passo che la Loggia non avrebbe ancora compiuto pur essendo in agenda. Di qui la mossa del gruppo della Lega in Consiglio comunale, che ha depositato un’interrogazione: «Come sempre Del Bono e la sua Giunta sono abilissimi nell’arte di scaricare il barile, cerando di attribuire ad altri le responsabilità circa le loro mancanze», dice Michele maggi, consigliere leghista. «ABBIAMO sentito nei giorni scorsi – prosegue – le trionfanti dichiarazioni sulla futura realizzazione dell’ascensore del castello, con addirittura l’ipotesi di due cabine parallele, una per la salita e l’altra per la discesa. (...)

