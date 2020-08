Asili nido, confermata riapertura dal 1 settembre

Asili nido, micronidi e, più in generale, tutti i servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) potranno riaprire, attenendosi alle necessarie misure di sicurezza, a partire dal 1° settembre. Ai gestori, pubblici o privati, verrà comunque data la possibilità di individuare in autonomia, tenendo soprattutto in considerazione le necessità delle famiglie, la data di riapertura, in modo da poter riprendere l'attività in sicurezza per tutti. L’annuncio arriva da Regione Lombardia dopo l'incontro che si è svolto ieri con gli enti gestori dei nidi, i sindacati, Anci, Ats e altri soggetti coinvolti; l'assessore regionale Stefano Bolognini ha sottolineato «il clima di collaborazione manifestato da tutti, nell'ottica di garantire una ripresa appropriata e la riapertura in sicurezza dei servizi, anche in funzione della prevenzione del rischio di contagio Covid-19». (...)

