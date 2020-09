Autobus all’80% ma è polemica: «Caos ingestibile»

È stato tutto uno «scherzo». Da aprile Agenzia del Tpl, aziende di trasporto, scuole hanno lavorato in coordinamento con la Prefettura per assicurare il distanziamento sociale al trasporto studentesco bresciano. Ora si scopre che bus e pullman scolastici potranno viaggiare all’80 per cento della capienza. È il compromesso raggiunto ieri tra Governo e Regioni, con la Lombardia – ammette l’assessore ai Trasporti Claudia Terzi – impegnata a ottenere il 100 per cento. Che se non per norma ci sarà di fatto, perché nessuno sarà in grado di controllare il rispetto di un 20 per cento in meno, con buona pace dell’emergenza sanitaria. Lo ha ammesso nei giorni scorsi il presidente dell’Agenzia Claudio Bragaglio per i pullman extraurbani, lo conferma oggi per i bus urbani Davide Bertolassi, membro della Rsu e responsabile della sicurezza in Brescia Trasporti. Gli autisti non possono fare i poliziotti di turno, e anche volendo non ne sarebbero in grado. (...)

Mimmo Varone