Cinquecento tessere staccate e già cinque comitati attivi (oltre al capoluogo, Desenzano, Lumezzane, Paderno Franciacorta e Pisogne). A Brescia e in provincia Azione, la forza politica nata per iniziativa di Carlo Calenda e di Matteo Richetti all’indomani della formazione del secondo governo Conte, è in piena fase di radicamento. Il riscontro territoriale è più che promettente, confermato dai numeri elencati dal capogruppo in Loggia di Brescia per Passione, Fabrizio Benzoni (primo referente locale del partito), corroborato dal successo dell’incontro pubblico di ieri sera, svoltosi alla presenza dei due leader in un auditorium gremitissimo (il Capretti dell’istituto Artigianelli di via Piamarta) e suffragato dalle parole dell’eurodeputato ed ex ministro dello sviluppo economico dei governi Renzi e Gentiloni: «Brescia è ufficialmente il nostro miglior gruppo, per il momento». L’appuntamento si è aperto con le riflessioni di Richetti sulla vittoria del centrosinistra in Emilia Romagna. (...)

Mauro Zappa