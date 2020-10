Ha avuto per il momento poco tempo per visitare la città che lo ospiterà per qualche tempo, ma a Brescia è arrivato conoscendo bene il tessuto economico e sociale della provincia. «È una delle più ricche d'Italia. Lo standard di sicurezza richiesto è alto e va garantito». Primo giorno in via Botticelli, ieri, per il nuovo questore di Brescia, Giovanni Signer. Cinquantotto anni, nisseno, laureato in giurisprudenza e in polizia dal 1988, Signer arriva dalla questura di Caltanissetta raggiunta nel 2017 dopo quasi due anni alla guida di quella di Savona. Prima, un lungo percorso in cui ha ricoperto un po' tutti gli incarichi in capo alla polizia. Dopo essere passato per le Volanti di Torino è tornato in Sicilia col ruolo di funzionario al commissariato di Acireale, in provincia di Catania. (...)

Paolo Cittadini