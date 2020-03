«Brescia non è sola: nessuno verrà lasciato indietro»

Giuseppe Spatola L’emergenza è «piena» e non lo nega. Anzi. Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, parlando del «caso Brescia» ha consapevolezza delle difficoltà che sta vivendo l’intero sistema sia a livello sanitario che economico. Ma per il ministro la «locomotiva Brescia» non rischia di fermare la sua corsa e passata la fase acuta del Covid-19 la provincia tornerà a correre. Prima dell’economia però preoccupa la sicurezza dei medici che lavorano in trincea, negli ospedali iniziano a scarseggiare anche i più elementari presidi... «I dispositivi personali dal 24-25 marzo non mancheranno più. Sono una criticità perché questi dispositivi non vengono prodotti nel nostro Paese. Ora si stanno iniziando a produrre, ma è una corsa contro il tempo. Sono ore difficili, ma ne usciremo perché la distribuzione aumenterà giorno dopo giorno». Brescia è stata esclusa dalla “zona rossa” economica individuata dal Governo nei giorni scorsi. (...)

