Brescia resiste I contagi e le morti crescono «piano»

Giuseppe Spatola Non si parla apertamente di luce in fondo al tunnel, ma a Brescia si sta assistendo a un consolidamento nel numero dei casi nuovi di positività «contenuti anche se costanti». Così i dati forniti da Ats di Brescia (quelli della vallecamonica sono fermi a sabato e verranno aggiornati solo oggi) parlano di 8479 contagiati, 160 in più rispetto a sabato e in media con gli ultimi sette giorni. Sui morti nel bresciano si arriva a piangere 1539 croci, 51 in più in 24 ore. A Brescia città i positivi sono 1413 mentre i decessi registrati 257, cresciuti di sei in 24 ore. I dimessi dalle strutture ospedaliere in 5 settimane sono 3918 e di questi 635 sono guariti, con doppio tampone negativo. In Lombardia ad oggi i decessi per coronavirus sono in totale 8905, con un aumento rispetto a sabato di 249 (l’incremento di ieri rispetto al giorno prima era di + 345). (...)

