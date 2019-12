Brescia si riempie con seimila Sardine «Noi, l’aria nuova»

Seimila bresciani, forse qualcuno in più piuttosto che in meno, a fare banco e gridare che «Brescia non si Lega». E la «L» è volutamente maiuscola ad indicare il «pericolo da arginare» usando la Costituzione e la Democrazia. Ieri pomeriggio piazza Vittoria è diventata mare aperto per accogliere le Sardine e ribadire alla politica come «Brescia non abbocca» alle lusinghe di un facile populismo che ha alzato i toni delle dispute e creato trincee moderne, da cui si deve combattere ogni giorno contro razzismo e indifferenza. Giovani e meno giovani, studenti e lavoratori, senza bandiere di partiti hanno sventolato orgogliosi le loro sardine auto-costruite. Tra loro anche il sindaco Emilio del Bono e la sua vice Laura Castelletti con parte della giunta. Presenza non «istituzionale» tra i migliaia che vorrebbero una politica diversa, più vicina e meno di Palazzo. (...)

Giuseppe Spatola